Çiftçilere 56,2 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu:

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.