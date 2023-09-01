Çiftçilere 56,2 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 20:06, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 20:07
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu:
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.