Bakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotunu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 20:24, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 20:26
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.