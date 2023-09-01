Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman D, kendisine ait pompalı tüfekle Ahmet D'ye ateş etti.

Gölköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde Osman D. (50) ile oğlu Ahmet D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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