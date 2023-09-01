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Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 22:45, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 23:11
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Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapılması olayına ilişkin polis ekipleri çalıma başlattı. İnceleme neticesinde bahsi geçen ameliyatları D.N.(40) isimli şahsın gerçekleştirdiği, ayrıca ameliyat olan 2 şahsın da şikayetçi oldukları öğrenildi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. ile ameliyatları birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında özel belgede sahtecilik suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.K. ve D.N. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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