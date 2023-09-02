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YÖK'ü alarma geçiren mesaj

FETÖ, ülkenin geleceği gençlere rahat vermiyor. Terör örgütü, hücrelerine Signal üzerinden mesaj göndererek, üniversite çağındaki gençler için örgüt evi açma talimatı verdi. YÖK, kayıtların yapıldığı bugünlerde öğrenci avına çıkan terör örgütlerine karşı, rektörlüklere uyarı yazısı gönderdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 08:27, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 08:29
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YÖK'ü alarma geçiren mesaj

Yargı ve 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ yeniden yapılanmaya çalışıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2018 yılından itibaren yeniden yapılanma faaliyetlerine girişen örgütün ilk hedefinin yine öğrenciler olduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, FETÖ'nün sözde üst yönetiminin internet tabanlı haberleşme uygulaması olan Signal üzerinden güncel yapılanmada görevli mahrem imamlarına gönderdiği mesajlara ulaştı. Mesajlarda, öğrencileri gözüne kestiren örgütün, yeni öğrenci evleri açılarak, üniversitelere yerleşemeyen öğrencilerin bu örgüt evlerine alınması talimatı verdiği tespit edildi.

MİLİTAN YETİŞTİRECEKLER

Örgütün, üniversiteyi kazanamayan hazırlık öğrencileri için örgüt evi açmasını yorumlayan uzmanlar, FETÖ'nün amacının, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden önce olduğu gibi örgütün kendi amaçları doğrultusunda, kamu kurumlarına sızacak militan yetiştirmek olduğunu belirtti. Signal yazışmalarında örgütün, güncel öğrenci yapılanmasındaki mahrem imamlara lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yaz kampları düzenlemeleri talimatı verdiği de tespit edildi.

FETÖ'CÜDEN ÖZEL DERS

Yeniden yapılanma faaliyetlerini sürdüren FETÖ'de örgüt içindeki bölümlenmenin mesleklere göre devam ettiği, örgüte bağlı ailelerin çocuklarına ihtiyaç halinde ders verilmeye devam edileceği ve güvenilir olması halinde yüz yüze birebir dersler verileceği de ortaya çıkarıldı. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, örgütün mevcut kadrolarının moralini yüksek tutmak için, örgütün eski gücüne erişeceği yönünde söylemler kullanıldığı, örgüt içinde meydana gelen hataların gözardı edilmesi ve birlik beraberliğin korunması gerektiği, örgüt tarafından mağdur edilen FETÖ'cülerin intikam hırsına bürünmemeleri gerektiği talimatının gönderildiği de tespit edildi.

Rektörlere FETÖ uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar rektörlere gönderdiği mesajla, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin, barınma ihtiyacı olan öğrencileri "öğrenci evi" adı altında örgütlemeye çalıştığı uyarısında bulundu. YÖK Başkanı Özvar, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce rektörlere mektup gönderdi. Rektörlerden öğrencilere barınma konusunda yardımcı olmalarını, onlara rehberlik etmelerini isteyen Özvar, mektupta şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin, öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve 'öğrenci evi' adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir. Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiye-lerde bulunmanızı, mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız destek birimleri aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olmanızı

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