Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü

AK Parti, başıboş köpeklerin çözümü için yoğun mesai harcıyor. Parti kurmayları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile istişarelerde bulunarak mevzuat değişikliği üzerine çalışma yürütüyor. Bu konuda, Avrupa ülkelerindeki uygulamalara benzer adımların atılacağı belirtiliyor. Ayrıca sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyelere yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Özellikle barınak konusunda adım atmayan yerel yönetimlere ciddi cezalar kesilebileceği aktarılıyor.

"'MAMA LOBİSİ' ZORLUK ÇIKARIYOR"

AK Parti yetkilileri "Bu işi bir an önce halledeceğiz. Çalışmalarımızda somut adımlarla ilerliyoruz. Avrupa örneklerinden yeni bir model üretebiliriz. Mevzuattaki sıkıntıları düzelteceğiz. Talep vatandaştan geliyor ancak harekete geçtiğimizde ses başka yerlerden çıkıyor. En çok itiraz 'mama lobisi& ...