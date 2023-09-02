Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Yangını fark eden Demir, yol kenarında aracı durdurarak 33 yolcuyu tahliye etti.

Trabzon'dan Gaziantep'e giden Muhammet Demir idaresindeki 61 S 1890 plakalı yolcu otobüsü Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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