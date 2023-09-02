Manisa'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 12:24, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 12:25
Manisa-Saruhanlı kara yolu Selimşahlar mevkisinde, F.A. (29) yönetimindeki 45 ADA 900 plakalı otomobil, H.D. (70) yönetimindeki 45 KA 011 plakalı traktöre takılı kuru üzüm yüklü römorka arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Ali A. (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü F.A. ile otomobilde bulunan B.A ve M.Ş.T. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
Traktör sürücüsü H.D, gözaltına alındı.