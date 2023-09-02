Manisa'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Otomobilde bulunan Ali A. (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü F.A. ile otomobilde bulunan B.A ve M.Ş.T. yaralandı.

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