Van'da terör operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 12:28, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 12:29
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 32 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.