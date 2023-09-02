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Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tek bir terörist kalmaması için gece gündüz verilen mücadelenin aralıksız süreceğini söyleyerek, "Uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 15:14, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 15:16
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Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayıp, kentteki çalışmalarla ilgili Vali Mustafa Koç'tan bilgi aldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın da katılımıyla Valilik'te basına kapalı gerçekleştirilen Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle bir araya geldi.

Burada yapılan "Şehir Buluşmaları Ağrı" programında konuşan Yerlikaya, salonda bulunanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, yıllar sonra yeniden Ağrı'da olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Ağrı'da bir dönem vali olarak görev yaptığını anımsatan Yerlikaya,

"Bir çoğunuzla aynı sofrada oturduk. Lokmamızı da, acımızı, derdimizi ve sevincimizi de paylaştık. Sizler beni hep, bir kardeşiniz gibi görüp, bağrınıza bastınız. Bugün bakıyorum da, gözlerinizdeki o sıcaklık, yüzlerinizdeki o tebessüm hiç kaybolmamış. Beni yine aynı samimiyetle bağrınıza basıyorsunuz, hepiniz sağ olunuz, var olunuz"

dedi.

"Artık küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Yerlikaya, ülkenin dört bir yanını karış karış gezdiklerini ve halkla bütünleştiklerini belirterek, bu kapsamda geldiği Ağrı'nın da kendisinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyledi.

Ağrı'ya yapılan yatırımlardan bahseden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl Ağrı'yı ziyaret ettiğinde, 'Hamdolsun artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor' demişlerdi. Evet, bunun adı fırsat eşitliğidir sevgili kardeşlerim. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe kadar her alanda fırsat eşitliğidir. Çünkü ülkemizin her bir vatandaşı özeldir, eşittir, her şeyin en iyisi ve en güzeline layıktır. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağının her bir köşesi üretiyor, ürettiğini dünyaya pazarlıyor. Artık küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin zengin imkan ve kaynaklarını harekete geçirerek, yeniden ülkemize ve insanımıza kazandırıyoruz."

Yerlikaya, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin dış ticaret hacminde Kapıkule ve Habur'dan sonra 3'üncü sırada yer aldığını vurguladı.

Sınır kapısı olan Ağrı'da, 2003 öncesine kadar 17 kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirten Yerlikaya, 2003-2022 yılları arasında yapılan, yeni bölünmüş yolların uzunluğunun 386 kilometre olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak, şehirleri dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nda kara ve deniz sınırlarımızdan, kent ve kırsal alan güvenliğine kadar hiçbir iç güvenlik başlığının bu toprakların sorunu olmasına izin vermemekte kararlıyız. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle görev alanımızda, Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da asayişten uyuşturucuya, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına kadar her alanda, halkımızın huzur ve güveni için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ağrı'da da suçu önleme ve aydınlatmada büyük katkı sağlayan kamera ve plaka tanıma sistemlerinden oluşan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni şehrimizde 179 noktada faaliyete geçirdik."

Yerlikaya, terörle mücadelenin devam ettiği gibi düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelenin de aralıksız süreceğini anlattı.

Terörü kaynağından yok edeceklerinin altını çizen Yerlikaya,

"Ben 2010-2012'de Ağrı'da valiydim. 11 ve 21 yıl önceki Ağrı ile şimdiki Ağrı'nın arasındaki farkı görüyoruz. Herkes dua ediyor. Huzurumuzun, güvenliğimizin, esenliğimizin kıymetini biliyoruz. Şehir merkezlerimizde, ilçelerde, beldelerde, köylerde, mezralarda her taraf cıvıl cıvıl. Her yerde gece gündüz demeden yollarımızda arabalarımız 7 gün 24 saat yollarına devam ediyor. Ulaşmak istediği yere gidiyor. Tek bir meramız kapalı değil. Kahraman polisimiz, jandarmamız, korucularımız ve sizlerin inancı ve hayır duası ile İçişleri Bakanlığımızın görev alanında biz terörü kaynağında yok edeceğiz"

diye konuştu.

"Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle"

"Uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Şehirde kim, 'ben eşkıyayım' deme cüretini gösteriyorsa, beklesinler onların da tepesine bineceğiz"

diyen Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de şimdi gezdiklerini sansınlar, pirincin içerisinden taş ayıklar gibi ayıklayacağız. Tek tek nefeslerini keseceğiz. Huzur ve güven için yaptığımız bu mücadelemizin güzel neticelerini Ağrı'mızda da hep birlikte görüyoruz. Kardeşliğimiz de birlik ve beraberliğimiz de her gün daha da güçleniyor. Vatan aşkımız bu tabloyla taçlanıyor. Hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışacak, hem Ağrı'mızı, hem ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine taşıyacağız. Evet, hep birlikte Ağrı'mızın gençleriyle, kadınlarıyla, erkekleriyle, bu şehrin gönülleri Ağrı Dağı gibi yüce güzel insanlarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağız."

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