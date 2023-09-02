İstanbul'da ağustosun zam şampiyonu taksiler!

Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Öğretmenin kahreden ölümü
Öğretmenin kahreden ölümü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da ağustosun zam şampiyonu taksiler!

İstanbul'da ağustos ayında önceki aya göre en çok taksi yolcu taşıma ücreti artarken, en fazla düşüş domateste gerçekleşti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 15:17, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 15:20
Yazdır
İstanbul'da ağustosun zam şampiyonu taksiler!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156'sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

En yüksek artış takside

Ağustosta Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75,00 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60,00 ile poplin, gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50.00 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

Domatesin fiyatı geriledi

Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde eksi 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 5,60 ile salatalık, yüzde eksi 4,92 ile yaş üzüm, Kültür ,Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde eksi 4,28 ile otel konaklama ücreti, ile Gıda harcamalarından yüzde eksi 2,87 ile kavun oldu.

Bu Habere Tepkiniz