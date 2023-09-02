Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek

Geyikli'den Bozcaada'ya 07.15, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00 ve 21.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.

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