Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında mevcut tarifeye ek 24 sefer gerçekleştirilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 15:32, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 15:23
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.
Mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 01.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 01.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de seferler yapılacak.
Geyikli'den Bozcaada'ya 07.15, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00 ve 21.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.
Güncel sefer tarifelerine GESTAŞ'a ait "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.