'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı 2028'de hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi çerçevesinde çalışmaların tük hızıyla devam ettiği Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası Sinanpaşa ilçesindeki şantiye alanında basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, "Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi çerçevesinde yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında da yapım çalışmaları devam etmektedir." dedi.

"ANKARA-İZMİR ARASI 3 SAAT 30 DAKİKA OLACAK"

Projenin sadece yolcu taşımacılığı değil aynı zamanda bölgenin ticaret hacmini de geliştireceğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ankara-İzmir Hızlı tren hattımız da sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin 3'ncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecektir. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondandın fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı Trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır. Yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir."

"YILLIK YAKLAŞIK 1,1 MİLYAR TL TASARRUF HEDEFLİYORUZ"

Ankara-İzmir Hızlı Projesi'nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık zaman, enerji ve bakım maliyetlerinden 1,1 milyar TL tasarruf sağlanacağını dile getiren Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"508 kilometre uzunluğu olan projemizde kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometre olacaktır. Ankara-İzmir Hattımızın 116 km'lik kesimi mevcut hizmet eden Ankara-Polatlı kesimi, 508 km'lik kesim ise Polatlı-İzmir kesimidir. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometrelik bir projeden bahsediyoruz. Bu hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Proje ile 40,7 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 adet viyadük, 66 adet köprü inşa edeceğiz. Projemizin altyapı işlerinde yüzde 58 oranında genel fiziki ilerleme kaydettik ve 2028 yılında projeyi hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.