Çorum'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 16:24, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 16:26
S.B'nin kullandığı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkiinde, E.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. yaşamını yitirdi.
Sürücü S.B. ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.