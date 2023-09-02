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Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul yapımı ve eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalıştıklarını belirterek, "Yerel yöneticilerimiz de burada arsa üretirken, alan üretirken, bize destek olsunlar, eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde bize katkı versinler. Bizimle beraber hareket etsinler. Biz de onların iyi niyetli olduklarını görelim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 16:50, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 16:53
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Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!

Bakan Tekin, Eskişehir Valiliği'nde başkanlık ettiği İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılmasına kısa süre kaldığını söyledi.

Bakanlık olarak hummalı çalışma içinde olduklarını dile getiren Tekin, merkez teşkilatındaki yöneticilerin illerde alınması gereken tedbirlerle ilgili çaba sarf ettiğini anlattı.

Eskişehir'i de bu kapsamda ziyaret ettiğini bildiren Tekin, bu ilde son 20 yılda derslik sayısının 4 bin 130'dan 8 bin 292'ye yükseldiğini aktardı.

Tekin, yaklaşık 20 yılda Eskişehir'deki derslik sayısının 2 kat arttığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı rakam öğretmen sayısı için de geçerli. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 6 bin 468 öğretmenimiz vardı, şimdi ise 13 bin 135 öğretmenimiz var. Bu önemli. Ortalama bir Batı ülkesinde eğitim öğretimle ilgili istatistiklerde, göstergelerde bu türden büyük değişiklikler devrim olarak nitelendirilir. Biz çok fazla içinde yaşadığımız için bunun farkında değiliz belki. O yüzden bunu hatırlatmak gereği hissettim. Derslik başına öğrenci sayısı itibarıyla baktığımızda da Eskişehir'de şu an itibarıyla ilköğretimde, ortaöğretimde toplamda derslik başına düşen öğrenci sayımız 22 civarında. Bu da oldukça güzel bir gösterge. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla baktığımızda da ilkokullarda 15, ortaokullarda 12, ortaöğretim kurumlarında 11. Bu da çok iyi bir gösterge. O yüzden de burada emeği geçen valilerimize, il milli eğitim müdürlerimize, siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz Nabi Hoca'nın bakanlığı döneminde burada ben kendisinin müsteşarıydım, çok büyük katkıları var. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

- "81 il içerisinde sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bizi zor durumda bırakıyor"

Bakan Tekin, Eskişehir'deki en önemli sorunlardan birinin merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ikili eğitim yapılan okul sayısı olduğunu ifade etti.

Gündemlerine aldıkları bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını anlatan Tekin, "Tekrar yerel yönetimlerle ilgili arkadaşlardan özel istirhamda bulunuyorum. Madem eğitim öğretim süreciyle ilgili olarak bu sürecin genel siyasetin dışında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, o zaman bizlere bu konuda yatırım yapabileceğimiz arsa üretin, okullarımızın ihtiyaçlarını giderin, yerel yönetim olarak yapmanız gereken şeyleri yapın. Israrla istiyorum, talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Herhangi bir siyasi parti veya ittifaktan bahsetmediğini vurgulayan Tekin, genel olarak ülkedeki yerel yöneticilerin tamamından bu sürece destek olmalarını istediklerini belirtti.

Eskişehir'de yaşadıkları diğer sorunlara değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 81 il içerisinde sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bizim kullandığımız eğitim alanlarında kamulaştırmasız el atma davaları konusunda bizi zor durumda bırakıyor. Bunlardan rahatsız oluyoruz. Eğer Eskişehir'in eğitim öğretim sürecindeki istatistiklerin, rakamların, niteliğin artmasını istiyorsa yerel yöneticilerden bize destek olmalarını isterken, onların Bakanlığımızın kullanımındaki taşınmazlarla ilgili olarak bu türden yasal süreç başlatmalarından rahatsız oluyoruz. Ben tekrar söyleyeyim. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün yerel yöneticilere sesleniyorum. Yani biz okul yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın okulları, eğitim öğretim ihtiyaçlarının, eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışıyoruz. Yerel yöneticilerimiz de burada arsa üretirken, alan üretirken, bize destek olsunlar, eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde bize katkı versinler. Bizimle beraber hareket etsinler. Biz de onların iyi niyetli olduklarını görelim."

Toplantıda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, Valilik'teki programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Milletvekili Gürcan ve İl Başkanı Reyhan ile teşkilat mensuplarının hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

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