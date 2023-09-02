Ordu'da oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek öldüren baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 19:19, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 19:21
İlçenin Gölköy Mahallesi'nde dün tartıştığı oğlu Ahmet D'yi (23) pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Osman D'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Osman D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet D'nin cenazesi ise mahalledeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.