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11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 20:36, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 20:42
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11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı başvurularının bir kısmı sona erdi. Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek. Şimdi ise sonuçlar gündemde.

İşte, GSB personel alımı sonuçlarında son durum...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme sonuçları için tarih net değil.

Sonuçların Eylül ayının son haftası ilan edilebileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB sözleşmeli personel alımı için genel başvuru şartları şu şekilde;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Bakan Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını duyurdu

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