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Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 07:08, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 07:08
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Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.

Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

- "Metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştü"

Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine, kentte etkili olan sağanakta, metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü söyledi.

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Şenlikoğlu, ana yollarda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettiklerini kaydederek, Hacısiyam Mahallesi'nin Sazbeyi mevkisinde de su baskınlarına müdahale ettiklerini aktardı.

Esnafın dükkanlarındaki suyu tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şenlikoğlu, kısa süre içerisinde olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Keşap durağı mevkisinde tarım makineleri satılan iş yerinin sahibi Onur Yeşil ise yolda kalan araçları çevredeki esnaf arkadaşlarıyla kurtardıklarını belirterek, araçlarında mahsur kalan bazı kişileri de sırtlarında taşıyarak güvenli alanlara getirdiklerini aktardı.

Yağmurun bir anda bastırdığının altını çizen Yeşil, "10 dakika içerisinde her yer su altında kaldı, dükkanlara su geliyordu son anda kurtardık, çevredeki araçlara ise su girdi." diye konuştu.

Osman Tüney de araçlarında mahsur kalan vatandaşları çıkararak iş yerlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Suyun bir anda yükseldiğini vurgulayan Tüney, ellerinden geldiği kadar vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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