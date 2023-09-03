Aynı bölgede peş peşe 5 kaza, 12 araç birbirine girdi: 3 ölü, 50 yaralı

Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
Her üç işsizden biri üniversite mezunu
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Öğretmenin kahreden ölümü
Öğretmenin kahreden ölümü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aynı bölgede peş peşe 5 kaza, 12 araç birbirine girdi: 3 ölü, 50 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı bölgede peş peşe meydana gelen 5 ayrı kazada, 12 araç birbirine girdi. Tur otobüs, minibüs, ambulans ve araçların karışığı kazada 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 07:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 07:19
Yazdır
Aynı bölgede peş peşe 5 kaza, 12 araç birbirine girdi: 3 ölü, 50 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serinhisar'dan Denizli il merkezi yönüne seyir halinde olan 3 otomobil, Cankurtaran rampasından inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Muğla tekne turundan Afyon'un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan 03 BH 555 plakalı tur otobüsü, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapmak isterken kontrolden çıkarak yolun ortasında yan devrildi. Önünde devrilen otobüsten kaçmak için direksiyon kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araç ise karşı şeride geçerek il merkezinden aldığı yolcuları Kale ilçesine götüren 20 K 0055 plakalı ilçe minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazalar peş peşe geldi

Aynı noktada meydana gelen 3 ayrı kazanın ardından yol ulaşıma kapanınca, yolun kenarına park eden sürücüler yaralıların yardımına koştu. Bu araçlar arasında bulunan ve sürücüsünün frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, önce bir ambulansa daha sonra ise park halindeki 2 araca daha vurarak durabildi. Birkaç dakika arayla meydana gelen kazaların sonuncusunda bölgede oluşan yoğunlukta çarpışan iki otomobilde daha maddi hasar meydana geldi.

Aynı noktada meydana gelen 12 aracın karıştığı 5 ayrı trafik kazasında, can pazarı yaşandı. Kale minibüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı. Yaralıların yola savrulduğu kazaya müdahale eden ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi. Yaralı sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi ve kimlik belirleme işlemlerinin yapılabilmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kaza bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Bu Habere Tepkiniz