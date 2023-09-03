Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı
Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
Sözleşmeli personele uygulanacak taban ve tavan ücret kararı Resmi Gazete'de
Sözleşmeli personele uygulanacak taban ve tavan ücret kararı Resmi Gazete'de
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
Milli Eğitim Bakanı: Yerel yöneticiler bize destek olsun!
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Öğretmenin kahreden ölümü
Öğretmenin kahreden ölümü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Hükümet mevzuat değişikliğine gidiyor: Sokak köpeklerine 'Avrupa' çözümü
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Erdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılar
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldı
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta ilk oldu: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı

Son yedi ayda 3 bin 713 otobüs kazaya karıştı. Bu kazaların en büyük sebebinin araçlardaki güvenlik tedbirlerinin devre dışı bırakılması ve kanunların getirdiği kısıtlamaların göz ardı edilmesi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 07:48, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 07:54
Yazdır
Otobüs facialarının başlıca sebebi: Kurallara uyulmuyor, güvenlik devre dışı

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; şehirler arası yolcu otobüslerinin karıştığı katliam gibi kazaların en büyük sebebinin araçlardaki güvenlik tedbirlerinin devre dışı bırakılması ve kanunların getirdiği kısıtlamaların göz ardı edilmesi olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 aylık istatistiklerine göre meydana gelen 309 bin 573 trafik kazasından 3 bin 713'üne otobüsler karıştı. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, trafik denetimlerinin daha ve sık yapılabilmesi için Trafik Bakanlığı kurulmasını önerdi.

Otobüslerde kontrollü sürüş sağlamak amacıyla bulunan 'şerit ve mesafe takip' sistemlerinin söküldüğüne dikkat çeken İntepe "Otobüste otomatik fren zorunlu. Şoför takip mesafesi kısaldığı halde frene basmıyorsa sistem devreye giriyor. Öndeki araca yaklaşıp sollama yapmak isterse şerit ve takip sistemi izin vermiyor. Kendini kısıtlamış hisseden şoförler, bu sistemi merdiven altı servislerde söktürüyor. Ayrıca takometrede manipülasyon yapılıyor.' dedi.

Bu Habere Tepkiniz