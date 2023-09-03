Sabah Gazetesi: Emekliye zam ve 3. ikramiye için düğmeye basıldı

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre; Toplu sözleşme zammı belli olurken artık tüm gözler Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli maaşı düzenlemesi için atılacak adımlarda olacak. Emekliye zam konusunda çeşitli formüller masada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli zammı talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizzat bütçe çalışmalarını yönetirken, teknik çalışmalara da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yön veriyor.

EMEKLİYE ZAM VE İKRAMİYE

Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

İYİLEŞTİRME HARİCİ ÖDEME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Sabah Memurlar'ın ulaştığı bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.

KAÇ LİRA OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ARA ZAM İÇİN FORMÜLLER MASADA

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLABİLİR

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

ENFLASYON ÜZERİ ARTIŞ OLACAK

Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması.

Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir.

Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI İÇİN TALEPLER

Bu arada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması sonrasında tüm kamu çalışanlarına 8 bin lira seyyanen artış yapılmıştı.

Memur emeklileri ise yüzde 25 zam almışlardı. Toplu sözleşme görüşmelerinde memur emeklilerine de bu seyyanen artışın yapılması talepler arasında yer almıştı.