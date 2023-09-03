Çocuğunuzu okulda beklemeyin

Milyonlarca birinci sınıf ve okul öncesi öğrenci uyum eğitimleri kapsamında yarın okula başlayacak. Bu yıl ilk kez okula başlayacak öğrenciler için ilk günün çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, "Çocuklarda görülebilecek ilk gün gözyaşları epey yaygındır. Bu, velilerimizin kaygılanmasını gerektirmeyen, son derece normal bir tepkidir" diyor. Velilerin okul bitene kadar beklememesi gerektiğini de söyleyen uzmanlar "İlk gün okula birlikte gidip çocuğunuza onun yanında olduğunuzu gösterin. Okul biter bitmez onu almaya geleceğinizi ya da evde onu bekleyeceğinizi özellikle belirtin. Vedaları kısa tutmaya çalışın" dedi.

Tonguç Akademi Rehberlik Öğretmeni Çağla Akyavaş çocukların ilk gün heyecanı ve kaygısıyla baş edebilmeleri ve okulu sevebilmeleri için velilerin yapabileceği şeyleri şöyle sıraladı:

-Çocuğunuza okulla ilgili bilgi verin. Derslerin ve okulun ne ile ilgili olduğunu tam olarak anlayamayan çocuklar, okula gönderilmelerini, maalesef daha fazla yaramazlık yapmamaları için verilmiş bir ceza olarak görebilmektedirler. Bu yüzden, okulun ne olduğunu, neden okula gidileceğini ve okulda ne gibi aktiviteler yapılacağını onlara anlatmak önemlidir.

-Okula hazırlanmasına yardımcı olun. Okul çantasını, kırtasiye malzemelerini, giysilerini ve diğer ihtiyaçlarını okul başlamadan önce hazırlayın. Her şeyi önceden hazır ederek ilk sabah yaşanacak telaşı mümkün olduğunca azaltın. Okulun ilk günlerinde çocuğunuza kendisi ile ilgili ufak tefek sorumluluklar vermeniz, ileride de okulla ilgili sorumluluklar almasına ve bu sorumlulukları zamanında ve kolaylıkla yerine getirmesini sağlayacaktır.

KENDİ OKUL ANILARINIZI ANLATIN

-Çocuğunuza güven verin: Velilerin çocuklarına kendilerinin de çocukken yaşadıkları sıkıntıları ve yaptıkları hataları anlatmaları, çocukların sürece daha rahat adapte olmalarını sağlar. Örneğin, ebeveynlerini direkt yetişkin olarak doğmuş zanneden bir çocuk, onların okuma yazmayı öğrenirken sıkıntı çektiklerini duyduğunda psikolojik olarak kendisini daha rahat hissedebilir, hatta bu sorunlar karşısında daha da güçlü durabilir.

-Ödevlerine yardım edin: Ödev yaparken ona rehberlik edin ve doğru cevabı bulması için onu teşvik edin. Böylelikle zorlanıp pes etmesinin veya ders çalışırken sıkılmasının önüne geçin. Ancak ödevleri onun yerine yapmayın.

-Okuldaki başarısını takdir edin. Küçük başarılarını bile kutlayın. Bu, çocuğunuzun kendisini iyi hissetmesini ve okulla daha fazla ilgilenmesini sağlayacaktır.

-Günlük programa uymasına yardımcı olun. Okul öncesinde ve sonrasında sabit bir rutin oluşturmak, çocuğunuzun kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Belirli uyku saatleri, beslenme düzeni ve oyun zamanları oluşturarak çocuğunuzun gün içinde ne yapacağını bilmesini sağlayın. Evde bir programı takip etmeyi öğrenmek, çocuğun okuldaki ders programına uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.

-Sabırlı olun. Her çocuk okula farklı bir hızda adapte olabilir. Bu süreçte sabırlı olun ve çocuğunuzun kendine özgü ihtiyaçlarına saygı gösterin.

CEYDA KARAASLAN