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İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yeni seçmeli dersler ekledi. Türk Sosyal Hayatında Aile, Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler, Görgü Kuralları ve Nezaket gibi gelenekler bu derslerle çocuklara öğretilecek. Ayrıca Robotik Kodlama, Yapay Zeka Uygulamaları gibi seçmeli derslerle çocukların yeni nesil teknolojilere adapte olması sağlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 08:45, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 08:49
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İlkokul ve ortaokullara yeni seçmeli dersler eklendi

Yenişafak Gazetesi'nden Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders çizelgesine yeni seçmeli dersler ekledi. Hazırlanan yeni çizelgede zorunlu derslerin yanı sıra "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" olmak üzere üç grup eklendi. Bu üç grupta yer alan derslerden her yıl en az birini seçmek zorunlu olacak.

SEÇENEKLER ARTTI

"İnsan, Toplum ve Bilim" kategorisinde çağın gereklerine yönelik dersler bulunuyor. Bu kapsamda matematik ve bilim uygulamaları, okuma becerileri, yazarlık ve yazma becerileri, yaşayan diller ve lehçeler, yabancı dil, çevre eğitimi ve iklim değişikliği, şehrimiz, hukuk ve adalet, düşünme eğitimi, robotik kodlama, yapay zeka uygulamaları, proje tasarımı, sosyal sorumluluk çalışmaları, medya okuryazarlığı, afet bilinci, temel yaşam becerileri, Türk sosyal hayatında aile dersleri meraklılarını bekliyor.

DİNDEN SPORA

"Din, Ahlak ve Değer" kategorisinde Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler, kültür ve medeniyetimize yön verenler, ahlak ve yurttaşlık eğitimi yer alacak. "Kültür, Sanat ve Spor" kategorisinde ise görgü kuralları ve nezaket, müzik, spor ve fiziki etkinlikler, oyun ve oyun etkinlikleri, dijital sanatlar, masal ve destanlarımız, geleneksel sanatlar, halk oyunları dersleri verilecek.

MASAL VE GELENEKSEL OYUNLAR DA VAR

Bunların yanı sıra ilkokul 1'inci sınıfta 2 ders saati serbest etkinliklere, 2 ve 3'üncü sınıflarda ise 1 ders saati masal ve geleneksel oyun saati olarak değerlendirilecek. Çizelge 2023-2024 eğitim öğretim ile birlikte kullanılmaya başlanacak.

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