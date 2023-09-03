Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 09:38, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 09:41
Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.
Yarın, yılın 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti.