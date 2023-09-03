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Samsun - Sivas demiryolu sele teslim oldu

Samsun'da etkili olan sel suları Samsun - Sivas demiryolunu da kapladı ve demiryolu adeta dereye döndü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 11:58, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 12:00
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Samsun - Sivas demiryolu sele teslim oldu

AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, Samsun'un vurdu ve cadde, sokak, park, meydan, ev ve işyerlerini su bastı. Selden Samsun - Sivas demiryolu da etkilendi. İlkadim ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde demiryolu adeta dereye döndü. Demiryolu kenarındaki ev ve sokakları da su bastı.

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