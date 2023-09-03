Maltepe'de önünü kestiği aracı kurşunladı

Olay, Maltepe Tugay Yolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan şahıs aracından inerek otomobile ateş etmeye başladı. Yolunu kestiği araca ateş eden şahıs daha sonra aracına binerek kaçtı. Sıkıştırılan aracın sürücüsü ise o sırada kaçan otomobilin arkasından ateş etmeye başladı. İki sürücünün silahlı çatışması güvenlik kamerasına yansıdı.