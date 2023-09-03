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TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala velilerin okul alışverişi yaparken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, ambalajlı ve standartlara uygun ürünlerin tercih edilmesi uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 13:16, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 13:24
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TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?

Şahin, AA muhabirine, üreticisi bilinmeyen ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini dile getirerek, satın alınacak ürünlerin üzerinde etiket olması ve üretici firmanın adıyla iletişim bilgilerinin bulunması gerektiğini söyledi.

Şahin, üretici firmaların bilinen ve güvenilir olmalarına özen gösterilmesi, özellikle de üreticisi bilinmeyen hiçbir ürünün satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

Okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer noktanın ürünlerdeki "CE" işareti olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu işaret, ürünün Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak üretim yapıldığını gösteren ve AB ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayabilmek adına ürünlerde bulunması zorunlu olan işarettir. Bu işaret, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösterir. CE işaretiyle ürünlerin öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu da belgeleyen TSE markasına dikkat edilmelidir."

- "Ürünün geçtiği testler ve sahip olduğu belgeler alıcı için kriter olmalı"

Şahin, bir ürünün sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabileceğine işaret ederek, testler sonucunda ürünün standartlara uygunluğunun üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillendiğini dile getirdi.

Ürünün geçtiği testler ve sahip bulunduğu belgelerin alıcı için kriter olması gerektiğini belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ambalajlı ve standartlara uygun ürünler tercih edilmeli. Ürünler bazında dikkat edilmesi gereken analizler incelendiğinde kurşun kalem ve boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik, krom gibi toksik ağır metallerin analizlerinin yapılmış olması gerekliliği öne çıkmaktadır. Aksi takdirde ağır metallerin çocuklarda uzun vadede birikimi nörolojik hastalıklara yol açabilmektedir."

Şahin, okul çantası gibi tekstil ürünü olarak değerlendirilen ürünlerde kanserojen olan azo boyar madde analizlerinin mutlaka yapılmış olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca çantanın plastik kısımlarında fitalat, metal kısımlarında ise nikel analizinin yapılmasının önemine işaret eden Şahin, "Silgi gibi yumuşatılmış PVC (polivinilklorür) kullanılan ürünlerde fitalat analizi yapılmalı. Suluk gibi plastiklerde ise 'BPA Free' ibaresi olan ürünler tercih edilmeli." dedi.

- "Tüketici hassasiyeti önemli"

Şahin, TSE markasının yalnızca tüketiciler için değil üreticiler için de önemli olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"TSE markası, üreticilerimizin rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkanı vermektedir. Eğitim ve öğretim malzemeleriyle ilgili standartlar gönüllülük esasına dayalı olduğundan özellikle kalite belgeli firmaların ürünleri tercih edilmelidir. Tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterecekleri hassasiyet, üretici firmaların bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacak bir unsur olacaktır."

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