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Bakan Tekin: Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 13:28, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 13:29
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Bakan Tekin: Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını, alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunma zamanının geldiğini söyledi.

Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bir imam hatipli olarak, imam hatip camiasına gönül verenlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı olarak yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız andan itibaren eğitimimize, eğitim sistemimize, okullarımıza; sivil toplum örgütlerimizin, toplumun her kesiminin sahip çıkmasını, toplumun her kesiminin kendi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesini, her ortamda söylemeye çalışıyorum. Çünkü altında bulunduğumuz, taşımaya çalıştığımız yük, tek başımıza ya da tek bir kurumla çekilecek bir yük değil. Bu yükü taşırken yanımıza yoldaşlar, paydaşlar edinmek istiyoruz. Bu anlamda toplumun bütün kesimlerine çağrıda, davette bulunuyoruz. 'Gelin bu yükü beraber taşıyalım' diyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, müsteşarlığı döneminde de şimdi de vatandaşların demokratik taleplerini karşılamak için imam hatipler açtıklarını aktaran Tekin, "Ne kadar demokratik talep varsa o kadar açıyoruz. Şu anda Türkiye'deki imam hatiplerin oranında da 3 aşağı 5 yukarı 28 Şubat sürecindeki müdahaleyle beraber önü kesilinceye kadar yani o tarihe kadarki rakamlara ulaşmış durumdayız. İnşallah sayısal olarak ulaştığımız bu noktayı nitelik ve içerik olarak da geliştirmiş oluruz." diye konuştu.

- "Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz"

Tekin, anne babaların, çocuklarını hem çağın ilimlerini hem de dini değerleri bir arada öğrenmeleri, eğitimini sürdürürken de ibadetlerini yerine getirmeleri için imam hatip liselerine gönderdiğini belirtti.

İmam hatip okullarının, 70 yıldır Türk halkı, dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için bir fikir ve umut birliği vadettiğini vurgulayan Tekin, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim artık bunu salt bir vaat olmanın ötesine taşımamızın vakti geldi. Tefekkür yuvaları, ilim mektepleri niteliğindeki bu okullarımızı, bütün dünyaya evrensel alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktimiz geldi. İmam hatip okullarımız, zengin geçmişi, köklü gelenekleri, güçlü vizyonu ve en önemlisi sizler gibi yetişmiş ve inançlı kadrolarıyla bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Bilmenizi isterim ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakan olarak bu potansiyelin hayata geçmesi için üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirmek konusunda sonsuz bir kararlılığa sahibiz."

İmam hatip okullarının bu ülkede geçmişle geleceğin bağlantısını kuran, bu ülkenin geleneklerini, göreneklerini ve bu ülkedeki insanların bir arada yaşamasını ve ideallerini pekiştiren bir çimento olduğunu dile getiren Tekin, "Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, LGS sınavı ile YKS'de başarılı olan öğrencilere hediyeler verdi.

Program, kurultayın sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.

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