Ailesinin karıştığı kavgayı ayırırken vurulan polis yaşamını yitirdi
Görev yaptığı Elazığ'dan izinli olarak Diyarbakır'a gelen polis memuru Veysel Egin, ailesinin bir başka aile ile kavgasını ayırırken pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.
Elazığ'da görevli polis memuru Veysel Egin, izinli olarak geldiği Diyarbakır'da ailesinin karıştığı kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vuruldu.
Egin, dün Hani ilçesi kırsalındaki Kuyular Mahallesi'ne geldi.
Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı.
İddiaya göre, karşı aileden K.D.'nin ateşlediği pompalı tüfekle Egin, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Egin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı.
K.D.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Polis memuru Veysel Egin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi'nde toprağa verilecek.