Ailesinin karıştığı kavgayı ayırırken vurulan polis yaşamını yitirdi

Polis memuru Veysel Egin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı.

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