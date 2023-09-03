Halay çekenlerden meteor yorumu: Meteora selam, halaya devam

Yenievler Mahallesi'nde Sema Mertçe ve Sercan Özdemir çiftinin dün akşam kına gecesi yapıldı.

Kına gecesine katılanlar halay çektiği sırada Diyarbakır'ın yanı sıra bazı illerde de gökyüzünde görülen parlak ışığı, mahallede yaşayan bir kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

- "Şimşek çakıyor sandım"

Halay çekenler arasında bulunan Sedef Mertçe, AA muhabirine, Antalya'dan kına gecesi için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Mertçe, "Halay çekerken mavi ışıkla gökyüzünün parladığını fark ettik. Halay aşkımızdan dolayı halaya devam ettik. Bizim için de farklı bir duygu oldu. Ne olursa olsun halayı bozmadık. Kimse halay aşkımızı sorgulamasın." dedi.

İrem Mertçe ise kuzeninin kına gecesinde halay çekerken gökyüzünün birden aydınlandığını belirtti.

"Gökyüzünün aydınlandığını görünce şimşek çakıyor sandım." diyen Mertçe, sonra meteor düştüğü yönünde bilgi aldıklarını kaydetti.

Mertçe, "İlk başta şaşırdık. Bizim için değişik bir anı oldu. Güzel bir şeydi. Yani 'meteora selam, halaya devam' diyorum. Şu anda o videolar her yerde yayınlanıyor, onları gördükçe mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Görüntü, güzel bir anı olarak kaldı"

Mensur Mertçe de dün akşam gökyüzünde bir anda "mavi ışık" gördüklerini anlatarak, "Halaya devam ettik. Halay bittikten sonra görüntünün tüm Türkiye'de yayıldığını gördük. Bu, bizim için önemli bir şey. Buna sevindik. Görüntü, güzel bir anı olarak kaldı." diye konuştu.

Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Tunceli'nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde kayan parlak ışık görülmüştü.

Kimi vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşılmıştı. Sosyal medyada görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapılmıştı.