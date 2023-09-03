'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklama: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınav, 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleşti.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.