'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te http://meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 15:08, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 15:19
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklama: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınav, 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleşti.
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.