Kerkük'te dün yaşanan protestolarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Irak'ın Kerkük kentinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda, ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldiği açıklandı.



Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestolarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını, olaylarda 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Nuri, hafif yaralıların hastanelerden taburcu olmaya başladıklarını da aktardı.

- Protestoların ardından olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.

Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine, kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Dün 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.