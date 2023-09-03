Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak

Valilik'ten yapılan açıklamada, İBB'nin Avrupa Şampiyonası Final maçının 7 il meydanında canlı yayınlanması için başvuruda bulunduğu bunların 6'sının kabul edildiği ifade edildi.

Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talebin onaylanmadığı ifade edildi.

İstanbul Valiliği Kadın Voleybol Milli Takımı'na dev maçta başarılar diledi.