Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
İstanbul Valiliği çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan "Kadın Voleybol Milli Takımı'nın maç yayınına Valilik engel oldu" iddialarını yalanladı. Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 16:18, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 17:46
Valilik'ten yapılan açıklamada, İBB'nin Avrupa Şampiyonası Final maçının 7 il meydanında canlı yayınlanması için başvuruda bulunduğu bunların 6'sının kabul edildiği ifade edildi.
Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talebin onaylanmadığı ifade edildi.
İstanbul Valiliği Kadın Voleybol Milli Takımı'na dev maçta başarılar diledi.
Bu haber %100 yalan içermektedir.Davut GÜL (@gul_davut) September 3, 2023
Taksim meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır.
Verilmeyen iznin iptali söz konusu değildir.
İBB bugün 12.00'de 6 ilçe ve etkinliklere kapalı olduğunu bile bile Taksim Meydanını talep etmiştir
6 ilçede etkinliğe izin verilmiştir https://t.co/kMQFcPbsox