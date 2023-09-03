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Enerjide acele kamulaştırma kararları

İstanbul ve Gaziantep'te yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 16:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 16:31
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'in Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde bulunan ada ve parsel numaraları kararın ekinde yer alan listede belirtilen 273 alan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için projelendirilen su terfi/isale hattı, enerji nakil ve üretim hattı ve yapıları ile su yapılarının inşa edilmesi amacıyla Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kurulacak Gelgit RES elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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