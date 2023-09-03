Gaziantep'teki kazada ölen aynı aileden 3 kişi, toprağa verildi

Kazada yaralanan 9 kişi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Feyzullah Kaygusuz ile annesi Özden (58) ve amcasının eşi Elif Kaygusuz (66), hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Düztepe Cemevi'ne getirildi. Buradaki tören sonrası cenazeler, Kazıklı Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan hastanede tedavileri süren 6 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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