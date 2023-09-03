Mardin'de trafik kazası sonrası TIR şoförüne saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen kamyonettekilerin yakınları, TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak'a saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet Ali Irmak yönetimindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

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