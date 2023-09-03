Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yurt dışında toplanan ayni yardımların, farklı tarihlerde deniz yoluyla Mersin Limanı'na gönderildiği belirtildi.

Tasnifi yapılan malzemelerin, AFAD koordinasyonunda lojistik depolara ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Afet yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depoların dolu olması durumunda, gelen yardım malzemelerinin Mersin'deki kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara sevk edilmesi uygulaması kapsamında 25 Ağustos'ta gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bahse konu yardım malzemelerinin 1 Eylül'de internetten satıldığı ihbarı üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, adliyeye sevk edilen zanlılardan U.T'nin tutuklandığı, D.K, S.T ve A.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma da başlatıldığına yer verildi.