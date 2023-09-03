Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 20:43, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 20:59
Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İBB ekiplerinin yanan otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.