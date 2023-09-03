Bakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü

Bayraktar, sosyal medya hesabından İsrail Enerji Bakanı Katz ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı (Türkiye'ye) bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin."