Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Omar Colley'in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 40. dakikada Milot Rashica skoru 2-0 yaptı. Rashica, kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları havalandırdı.

Colley'in golünde asist Amir Hadziahmetovic'ten, Rashica'nın golünde ise Vincent Aboubakar'dan geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken mücadelenin ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 5 puanda kaldı. Sivasspor bu sonuçla ligde ilk kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ NOTLARI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le oynanan müsabakanın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Salih Uçan'ın yerine orta sahada yeni transfer Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattında değişiklik yapmayarak Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'u görevlendirdi.

Orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade-Chamberlain'e teslim eden tecrübeli teknik adam, hücum bölgesinde ise Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı oynattı.

Sivasspor tam kadro

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor'da ise bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Salih Uçan riske edilmedi

Siyah-beyazlı takımın 29 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan, bu sezon ilk kez bir müsabakada görev alamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon Avrupa'da 6, ligde de 2 maçta 11 kişilik kadroda yer verdiği Salih, Dinamo Kiev mücadelesinde aldığı darbeler nedeniyle yaşadığı sakatlık yüzünden riske edilmeyerek Şenol Güneş tarafından müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Deneyimli oyuncu, Sivasspor mücadelesinde yerini Chamberlain'e bıraktı.

Ghezzal 4,5 ay sonra yeniden kulübede

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, 132 gün sonra yeniden kadroda yer buldu.

Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından son olarak Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek forma giyen Ghezzal, ligin 4. haftasında yeniden kadroda yer aldı.

Sezon başı kampında takımla birlikte çalışan ancak bir sakatlık daha yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra ailesinin yaşadığı trafik kazası nedeniyle Fransa'ya gittiği için takımdan bir süreliğine uzak kalmıştı.

Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Ghezzal, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Chamberlain siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı.

Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Pendikspor mücadelesinde de 30 dakika sahada kalmıştı.

İngiliz oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

3' Oxlade Chamberlain'in savunma arkasında gönderdiği topta Rosier hareketlendi. Rosier'in içeriye çevirdiği topu Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural kontrol etti.

13' Sivasspor'un gelişen atağında Necip Uysal araya girdi topu kornere gönderdi.

14' Sivasspor'da sakatlanan Gerson Rodrigues'in yerine Roman Kvet oyuna dahil oldu.

25' Beşiktaş, Omar Colley'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

40' Beşiktaş'ta Milot Rashica skoru 2-0 yaptı.

45' İLK YARI SONUCU | Beşiktaş 2-0 Sivasspor

51' Sivasspor'da Manaj'ın şutu dışarıya çıktı.

58' Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic'le kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

77' Sivasspor'da Barrow'un şutu yandan dışarıya çıktı.

82' Ante Rebic'in şutunu Ali Şaşal Vural çıkardı.

90' MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Sivasspor