Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.