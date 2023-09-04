Karabük'te Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

Maç heyecanını vatandaşlarla paylaşmak için meydana dev ekran kurduklarını belirten Köse, şampiyon olan millileri kutladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, Sırbistan'ın güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

Alanı dolduran yüzlerce taraftar, "Filenin Sultanları"nın kazandığı her sayıda alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

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