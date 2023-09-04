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Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim

Ticaret Bakanlığı'nın "ikinci el araçlar sıfırdan pahalıya satılamaz" kuralı stokçuların yüksek kar hayalini yıktı ve zarar etme dönemi başladı. Zararlarını azaltmak için de ticaretlerini stokladıkları araçlarla yapıyorlar. Alacaklılara, "nakit yok araba vereyim" gibi tekliflerde bulunuyor ya da araçlarını konut, arsayla takas etmeye çalışıyorlar. Stokçunun bir araçtaki zararının en az 300 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 07:54, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 07:56
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Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim

Geçmişte stok yapan fırsatçıların otoparklara istiflediği otomobiller bu görüntülerle deşifre olmuştu.

Otomobil kıtlığı olduğu dönemde piyasadan liste fiyatının üzerinde araç toplayanlar çıkmaza girdi. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle piyasa dizginlenirken, çıkar yol bulamayan stokçu fırsatçılar zararını azaltmak için alacaklılarına veya ticaret yapmak istediği kişilere nakit para yerine araba teklif etmeye başladı.

SIFIR LİSTE FİYATINDAN PAHALIYA ALMIŞLARDI

Yatırımcıların ilgi gösterdiği dönemde kazanç elde etmek için piyasadan liste fiyatından daha pahalıya ikinci el sıfır araç toplayan fırsatçıların eli boş kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırlaması, 'ikinci el araçlar liste fiyatından daha pahalıya satılamaz' düzenlemesi ile birey ve kurumları kapsayan ağır cezai yaptırımlar stokçuyu köşeye sıkıştırdı. Yüksek fiyata aldığı araçtan güncel olarak kazanç sağlayamamanın yanı sıra zarar giren stokçu fırsatçılar, değiş tokuş yöntemine başvurmaya başladı.

GAYRİMENKULLE TAKAS YAPMAYA BAŞLADILAR

Piyasanın düzene girmesi ve sıfır araçları bollaşmasıyla umduğunu bulamayan stokçu fırsatçı ticaretini elindeki sıfır araçlarla yapmaya başladı. Borçlarına karşılık stokladığı sıfır otomobili elinden çıkarmaya çalışan fırsatçılar, konut, gayrimenkul veya kolay paraya çevirebileceği ürünlerle değiştirerek zararını minimuma indirmeye çalışıyor.

STOKÇUNUN MİNİMUM ZARARI 300 BİN LİRA

Liste fiyatının üzerinde alınan sıfır araçlardan stokçunun minimum zararı 300 bin lirayı buldu. Daha fazla kazanç elde etme hırsıyla hareket ederek, 500 bin liraya varan fahiş fiyatlarla piyasaya sunulması düşünülen sıfır otomobiller elde kaldı. Oyunları bozan bakanlık hamleleri, ikinci el piyasasına da yansıyarak sıfır kilometre ilana verilen araçların köpük fiyatlarının eridiği ve indirimlere gidildiği görüldü.

Şuayip Alabay

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