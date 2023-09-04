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CHP'de danışmanlık krizi! Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bir arkadaşım tavsiye etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu partiyi karıştıran danışmanlık krizi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bir arkadaşım tavsiye etti" dedi.

Haber Giriş : 04 Eylül 2023 08:24, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 08:26
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CHP'de danışmanlık krizi! Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bir arkadaşım tavsiye etti

Genel seçimlerde yenilgiye uğrayan CHP'de krizlerin sonu gelmiyor. CHP'de son olarak danışman krizi patlak verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu için başlatılan 'değişim' çağrıları devam ederken koltuğunu sağlama alan Kılıçdaroğlu'nun danışman tercihi partiyi karıştırdı.

CHP'Yİ KARIŞTIRAN ATAMA

Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadığı ortaya çıktı. Perinaz Mahpeyker Yaman'ın bu atamayı 27 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah." ifadeleriyle duyurduğu görüldü.

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü. CHP'de özellikle değişim isteyenlerin eline bir koz gibi geçen danışman skandalın ardından parti tabanından sert tepkiler gelmeye devam ederken Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Sosyal medyada Atatürk'e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman'ı neden danışmanlığa atadınız?" şeklindeki soruya, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.

"BİR ARKADAŞIM TAVSİYET ETTİ"

"Bir arkadaşım tavsiye etti" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "AK Parti Kadın Kolları'nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP'ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman'da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu."

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç."

Kaynak: Halktv

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