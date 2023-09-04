Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 09:30, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 09:31
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.