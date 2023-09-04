Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

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