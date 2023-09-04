Bakan Bak, 119 madalya kazanan milli kick boks sporcularını kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 28 altın, 32 gümüş, 59 bronz olmak üzere toplam 119 madalyayla tamamlayan mili sporcuları tebrik etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 10:40, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 10:41
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 28'i altın, 32'si gümüş ve 59'u bronz olmak üzere toplam 119 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri de kutluyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."