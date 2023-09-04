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Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puan ile rekor seviyeden başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 10:46, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 10:47
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Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artışla ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazancıyla 8.056,12 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, Fitch Ratings'in de cuma günü Türkiye için değerlendirme raporu yayınlaması bekleniyor.

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