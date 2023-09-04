Dolar/TL, 26,78 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,7321'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,7770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 28,9490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 33,8080'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,6 artışla 104,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0800 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolara olan talebin azaldığını dile getirdi.

Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'in destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.