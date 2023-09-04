Altının gram fiyatı 1.674 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.674 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.666 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.674 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 lira, Cumhuriyet altını da 11.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.944 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle, altına olan talebin arttığını dile getirdi.

Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.