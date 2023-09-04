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Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 'Enflasyon Artmaya, Alım Gücü Düşmeye Devam Ediyor' başlığıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 11:42, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 11:53
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Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi

Ali Yalçın'ın paylaşımı şu şekilde:

1- Ağustos ayı enflasyonu %9,09, yıllık enflasyon %58,94 olarak açıklandı. Sadece 2 aylık (Temmuz-Ağustos) enflasyon oranı %19,44 olurken, enflasyon farkı ise %12,68 olarak gerçekleşti.

2- Sabit gelirliler açısından; Kur-Enflasyon-Emtia arasındaki etkileşim nedeniyle ulaşım, üretim ve maliyet sonucu ortaya çıkan enflasyonun en yoğun hissedildiği alan; gıda, ulaşım ve enerji olarak yer alıyor.

3- Özellikle gelirlerinin büyük bir bölümünü kiraya yatıran sabit gelirliler, emtia ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle de zorluklar yaşıyor. Sabit gelirlileri korumak için fiyat istikrarının sağlanması noktasında verilecek mücadelenin başında kira ve emtia fiyatları yer almalıdır.

4- Türkiye ekonomisi; I. Çeyrekte %3,9 II. Çeyrekte ise %3,8 büyüme kaydederek büyümeye dair önemli bir istikrarı devam ettirmektedir. Beklentimiz büyümeye ilave olarak reel alım gücünde artış sağlanması ve fiyatlar genel seviyesinde düşüşün gerçekleşmesidir.

5- Buna ilave olarak; Hükümetin teklifinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından onaylanmasıyla 2024 yılında kamu görevlisi ve emeklilerin maaşlarına/ücretlerine %15 + %10 artış yapılacak. TCMB tarafından açıklanan 2024 yılı beklenen enflasyon rakamı ise %33 oranında.

6- Temennimiz, Hükümetin haklı çıkması, 2024'te enflasyonun %33 değil %25'i geçmemesi, kamu görevlilerinin kayıp yaşamamasıdır. Aksi takdirde, maaş/ücret artışlarını asıl belirleyecek olan "enflasyon farkı" olacaktır. Enflasyon farkı ise kayıpları telafi, alım gücünü tedavi etmeyecektir.

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