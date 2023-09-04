Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 'Enflasyon Artmaya, Alım Gücü Düşmeye Devam Ediyor' başlığıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Ali Yalçın'ın paylaşımı şu şekilde:
1- Ağustos ayı enflasyonu %9,09, yıllık enflasyon %58,94 olarak açıklandı.
Sadece 2 aylık (Temmuz-Ağustos) enflasyon oranı %19,44 olurken, enflasyon farkı
ise %12,68 olarak gerçekleşti.
2- Sabit gelirliler açısından; Kur-Enflasyon-Emtia arasındaki etkileşim nedeniyle ulaşım, üretim ve maliyet sonucu ortaya çıkan enflasyonun en yoğun hissedildiği alan; gıda, ulaşım ve enerji olarak yer alıyor.
3- Özellikle gelirlerinin büyük bir bölümünü kiraya yatıran sabit gelirliler,
emtia ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle de zorluklar yaşıyor. Sabit
gelirlileri korumak için fiyat istikrarının sağlanması noktasında verilecek
mücadelenin başında kira ve emtia fiyatları yer almalıdır.
4- Türkiye ekonomisi; I. Çeyrekte %3,9 II. Çeyrekte ise %3,8 büyüme kaydederek büyümeye dair önemli bir istikrarı devam ettirmektedir. Beklentimiz büyümeye ilave olarak reel alım gücünde artış sağlanması ve fiyatlar genel seviyesinde düşüşün gerçekleşmesidir.
5- Buna ilave olarak; Hükümetin teklifinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından
onaylanmasıyla 2024 yılında kamu görevlisi ve emeklilerin maaşlarına/ücretlerine
%15 + %10 artış yapılacak. TCMB tarafından açıklanan 2024 yılı beklenen enflasyon
rakamı ise %33 oranında.
6- Temennimiz, Hükümetin haklı çıkması, 2024'te enflasyonun %33 değil %25'i geçmemesi, kamu görevlilerinin kayıp yaşamamasıdır. Aksi takdirde, maaş/ücret artışlarını asıl belirleyecek olan "enflasyon farkı" olacaktır. Enflasyon farkı ise kayıpları telafi, alım gücünü tedavi etmeyecektir.